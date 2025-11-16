İzmir'de Kadın Cinayetinde Cezalar Açıklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İzzet Demir'in, ağırlaştırılmış müebbet ve 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, sanık Demir (24) tarafından, imam nikahlı birliktelik yaşadığı Sidar Şimşek'in (21) birçok kez darbedilmesi nedeniyle çocuğunu alarak evden ayrıldığı belirtildi.

Sanığın, 21 Temmuz 2024'te güzel sözler içeren mesajlar göndererek, çocuğunu görmek bahanesi ile Şimşek'i buluşmaya ikna ettiği anlatılan kararda, Demir'in telefonunda yapılan incelemede "alkollüyken adam öldürme suçu", "eski eşi öldürme cezası", "kalbe sokulan bıçak cezası yatar" şeklinde sorgulamalar olduğu aktarıldı.

Maktulden tahrik içerikli mesajlar geldiğini aktaran sanık Demir'in bu yöndeki savunmalarına ise itibar edilmediği kaydedildi.

Buluşma ile eylem arasında 20 saniye vurgusu

Haksız tahrike ilişkin sanığın çelişkili savunmalarda bulunduğuna yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık ile maktulün olay günkü yazışmalarının buluşmaya yönelik olduğu, maktulün mesajlarda sanığa, 'canım, aşkım' şeklinde hitap ettiği, yine uzak kamera görüntülerinde de sabit olduğu üzere maktulün kucağında bebeğiyle sanığın yanına gitmesiyle sanığın eyleme başlaması arasında yaklaşık 20 saniye bulunduğu, bu haliyle sanık ile maktul arasında tartışma süresi dahi bulunmadığı, yine sanıkla tartışmaya gitmek isteyen maktulün gece vakti 8 aylık bebeğiyle olay yerine gitmesinin beklenemeyeceği, sanığın iradi alkol kullanımı sonrasında, daha öncesinde taraf beyanlarından da açıkça anlaşıldığı üzere defalarca kez tartıştığı, darbettiği ve devamında bir şekilde barıştığı, resmi nikahlı evli olmadığı ve sadakat yükümlülüğü bulunmayan maktule eylemde bulunduğu anlaşılmış ve sanık hakkında TCK 29. maddesi tatbik edilmemiştir."

Kararda, takdiri indirim uygulanmamasıyla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Sanık eylem sonrası 112'yi aradığını ve pişman olduğunu savunmakta ise de sanığın buluşmak ve çocuğunu göstermek maksatlı gecenin bir vakti dışarıya gelen maktulün yanına komando bıçağıyla gelip bebeğinin kucakta bulunduğu halde gözü önünde 8 yerinden bıçaklaması, sonrası çocuğunu düşünmeyen sanık hakkında lehe indirim uygulanmasını gerektirir bir husus bulunmadığından TCK 62. maddesi tatbik edilmemiştir."

Olay ve dava süreci

Polis ekipleri 21 Temmuz 2024'te, Refik Şevket İnce Mahallesinde, kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitmiş, sokakta kucağında çocukla koşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmuş, bu kişi birlikte yaşadığı kadını bıçakladığını söylemişti.

Polislerce bina önünde yaralı halde bulunan kadın, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan İzzet Demir tutuklanmıştı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın 2 Ekim'deki karar duruşmasında sanığa, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 9 ay hapis cezası verilmiş, cezada indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştı.