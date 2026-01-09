Buca kaçak sigara ve makaron ele geçirildi
Buca'da yapılan operasyonda bir iş yerinde kaçak sigara ve makaron ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1200 dolu makaron, 30 bin 800 boş makaron, 5 kilo 500 gram nargile melası ve 64 paket kaçak sigara bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göksu Mahallesi'nde İ.M'ye ait iş yerinde arama yaptı.
Aramada 1200 dolu makaron, 30 bin 800 boş makaron, 5 kilo 500 gram nargile melası ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel