Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen 'Savaşçı Yarışması'nda mücadele ediyor
Jandarma Komando Özel Harekat birliklerinin dayanıklılıklarını artırmak amacıyla düzenlenen 'Savaşçı Yarışması', İzmir'de 27 birliğin katılımıyla devam ediyor. Yarışmada fiziksel dayanıklılık ve taktiksel yetenekler test ediliyor.

Jandarma Komando Özel Harekat birliklerinin taktik, zihinsel ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Savaşçı Yarışması" İzmir'de devam ediyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nca dün başlatılan yarışmaya, 23 Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlığından olmak üzere 27 birlikten, 8'er kişiden oluşan unsurlar halinde toplam 216 personel katılıyor.

Yarışmayla birliklerin göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, birlik ruhu ile moral ve motivasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Hızlı ve sütreli", "sıcak temas" ve "büyük kapışma" olmak üzere üç özel parkurdan oluşan yarışmada, engel geçişleri, koşu etapları, yön bulma faaliyetleri ile farklı silahlarla atış uygulamaları da yer alıyor.

Üsteğmen Ahmet Beraç, yarışma hakkında AA muhabirine, parkurların yarışmacıları fiziksel dayanıklılık başta olmak üzere birçok açıdan test edecek ve güçlendirecek şekilde hazırlandığını belirtti.

Yarışmadan kazanılan deneyimin, operasyonel faaliyetlerde başarıya dönüşebileceğini ifade eden Beraç, şunları kaydetti:

"Personelin fiziki yeterliliği, taktiksel becerileri, stres altına karar verebilme yetenekleri, gerçek muharebe esnasında operasyon icra edebilme kabiliyetleri test edilecektir. Atış ve harita okuma yöntemiyle yer yön bulma yeteneklerinin sınandığı bir simülasyon da canlandırılacaktır. Yarışmanın amacı birlik ruhu ve silah arkadaşlığı kavramını pekiştirmektir."

Çeşitli parkurlarla yarın sona erecek yarışma, 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek ödül ve kapanış töreniyle sona erecek.

