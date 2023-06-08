İzmir'de İZDENİZ Feribotu Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Karaya Oturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fethi Sekin isimli Bostanlı-Üçkuyular feribotu, kuvvetli rüzgar nedeniyle manevra yaparken karaya oturdu. Feribotta yolcu ve araç bulunmazken, kendi imkanlarıyla rıhtıma yanaşmayı başardı. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği oluşmadı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna ait Fethi Sekin Bostanlı-Üçkuyular feribotu menevra sırasında, kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İZDENİZ filosunda yer alan tekneden gemiye halat verilmiş ve gemiyi kendi imkanları ile kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Kısa sürede kendi imkanlarıyla bulunduğu pozisyondan ayrılan gemi kendi makine gücü ile rıhtıma yanaşmıştır" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna ait Fethi Sekin isimli Bostanlı-Üçkuyular feribotu, saat 11.00 sıralarında manevra yaptığı sırada kuvvetli rüzgara maruz kaldı. Feribot, yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplandı. Kısa süreliğine manevra hakimiyetini kaybeden arabalı vapurun içinde yolcu ve arabalar bulunmazken, çalışmaların ardından kendi makine gücü ile rıhtıma yanaştığı açıklandı.