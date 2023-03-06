İzmir'de İyi Parti'den İstifalar Sürüyor

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının 3 Mart’taki toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı ve ittifakın diğer paydaşlarını eleştirdiği açıklamalar sonrasında İYİ Parti’den istifalar sürüyor. İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Taşdemir de partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının 3 Mart'taki toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı ve ittifakın diğer paydaşlarını eleştirdiği açıklamalar sonrasında İYİ Parti'den istifalar sürüyor. İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Taşdemir de partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

İYİ Parti İzmir Yönetim Kurulu üyesi Oktay Kırmızı, Meral Akşener'in açıklamalarının ardından partisinden istifa ederek CHP'ye üye olmuştu. Kırmızı'nın ardından İYİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Taşdemir de partisinden istifa etti. Taşdemir'e rozetini, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu taktı.

ASLANOĞLU: ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ VE KARARLIYIZ

Şenol Aslanoğlu, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yolumuz belli, iktidarımız yakın. Millet iktidarı, güçlenerek yoluna devam edecek. Soframız büyüyecek, bu sofraya oturmak isteyenleri göz ardı etmeyeceğiz. Bugün İYİ Parti'den, masanın dağılmasından değil büyümesinden yana olan çok değerli bir isim partimize katıldı. Metin Bey'e, 'Ailenize hoş geldiniz' diyorum. Ülkemizin yaralarını sarmaya ve yarınlarını kurtarmaya verdiğimiz sözün bilinciyle şimdi daha güçlü ve kararlıyız" dedi.

TAŞDEMİR: VİCDANIM RAHAT BİR ŞEKİLDE İSTİFA ETTİM

Metin Taşdemir ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Meral Hanım'ın Altılı Masa'da önemli bir yeri vardı. Bu yerle, biz umut ediyorduk ki Türkiye'nin yönetimine talip olsun. Varlığını CHP'ye borçlu olan bir genel başkanımız vardı. Maalesef masayı devirmesi, bizim hayallerimizi yıktı. Bunun böyle olacağı, son zamanlardaki ilçe ve il teşkilatlarındaki parti içi söylemlere bakılınca anlaşılıyordu zaten. Yani mevcut hükümeti değil de kendi ortağı olduğu masayı eleştiren konuşmaları vardı. Sadece ülkenin varlığı ve bekası için uğraşan bir Kemal Kılıçdaroğlu bir masa hazırlamış, biz hazır olan o masayı elimizin tersiyle ittik. Bu itiş de beni, bulunmuş olduğum İYİ Parti il yönetim kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa noktasına getirdi. Vicdanım rahat bir şekilde istifa ettim ve CHP rozeti taktım."