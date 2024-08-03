İzmir'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İzmir'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yürüyüşle protesto edildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ile vatandaşlar, akşam namazının ardından Basmane Garı'nda bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrağı açan gruptakiler, ellerindeki pankart ve dövizlerle slogan atarak Konak Meydanı'na yürüdü.

Platformun dönem başkanı Gökhan Temur, burada yaptığı konuşmada, İsmail Heniyye ve Gazze'de hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Heniyye'nin son çağrısına icabet için bir araya geldiklerini belirten Temur, "Yüreği insanlık adına Gazze ile çarpan, insaf ve vicdan sahipleri bugün burada şehit İsmail Heniyye'nin son çağrısını, vasiyetini yerine getirmek için eylem çağrısına icabet etmiş, Siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmaz için toplandık." dedi.

Temur, Heniyye'nin Gazze davasına ömrünü adadığını ifade ederek, "Çocuklarını şehit veren korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış, mazlumların lideri İsmail Heniyye elim bir suikastle şehit edildi. İsmail Heniyye ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ümmetimize başsağlığı diliyoruz. Gazze'deki soykırım ve bütün yoksulluklara rağmen 300 gündür devam ediyor. Gazze direnişiyle, onurlu ve azizdir. Gazze direnişiyle, şahadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya ve diriltmeye devam etmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup, Filistin halkı için dua etti.