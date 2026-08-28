Haberler

Gaziemir'de Silahlı Saldırı: Spor Salonu İşletmecisi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çolak Molla Mümin Hoca Sokak'ta spor salonu işletmecisi H.B. (30), iş yerinin önünde arkadaşıyla oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan H.B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, motosikletle gelen 2 kişinin iş yerinin önünde oturan H.B. ve arkadaşıyla bir süre konuştuğu, şüphelilerden birinin daha sonra H.B'ye ateş ettiği ve ardından saldırganların motosikletle uzaklaştıkları görülüyor.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı

CIA Başkanı'nın sır ziyaretinin perde arkası: Artık vakit geldi
Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı

Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki gereken yapıldı
Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam etti

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmedi bile
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam

İstifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı