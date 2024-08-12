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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı

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İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Bu yaptığı darbe" deyip, "Bunun da kesilmesini hiçbir şekilde istemiyorum. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız için hepiniz geri zekalısınız." sözleriyle vatandaşlara hakaret eden kadın gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de sosyal medyada yaptığı bir röportajda "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

SOKAK RÖPORTAJINDA SKANDAL SÖZLER

İzmir'de bir sokak röportajında D.K. isimli kadın şahıs, Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili skandal ifadeler kullandı. "21. yüzyılın göbeğinde, koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da babasının çiftliği, ahırı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye ben neden yas tutuyorum. Beni ilgilendirmez. Bu yaptığı darbe. Instagram'ın kapatılması darbe, hayvan katliamıyla ilgili yasa çıkarılması darbe. Kimse kalkıp da kafasına göre Instagram'ı kapatamaz." diyen kadın vatandaşlara da hakaret etti.

"HEPİNİZ GERİ ZEKALISINIZ"

D.K., "Hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum. Geri zekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız, sosyal medyanın kapatılmasını, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz birer geri zekalılarsınız. Bunun da kesilmesini hiçbir şekilde istemiyorum." ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Instagram Sözler İzmir Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

emre cahilsavar:

doğru demiş verdiniz yetkiyi gördünüz etkiyi

31
33
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MR CAMEL:

kadın doğru demiş ne yanı

31
32
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Kemal Aslan:

Millet artik konusmasin derdini soylemesin yazik belli ki kadin hayatindan bikmis direk ceza evine atmak ne bu ulkede özgürlük diye bir kavram yokoluyor ne yani 30 milyon kisi ayni anda cikip bu kadinin sozlerini sozlese 30 milyon kisiyi mi ceza evine atacak...

21
22
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Metin Boy:

Atatürk için aynılarını deseydi tutuklanır mıydı çok merak ediyorum

16
13
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Enes Bilgin:

Bence tımarhane daha iyi fikir

12
4
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serdar teker:

Hiç bir parti tutmuyorum ama bu yoruma karsilik olarak yerinde bir hadise yaşanmış

2
3
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Nurullah Aydın:

İNSTEGRAM KAPANMIŞTA SANKİ EKMEĞİNİ ELİNDEN ALMIŞLAR MLL SANA MÜSTEHAKTIR

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