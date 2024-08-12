Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı

İzmir'de sosyal medyada yaptığı bir röportajda "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

SOKAK RÖPORTAJINDA SKANDAL SÖZLER

İzmir'de bir sokak röportajında D.K. isimli kadın şahıs, Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili skandal ifadeler kullandı. "21. yüzyılın göbeğinde, koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da babasının çiftliği, ahırı gibi kullanır. Elin Arap'ı öldü diye ben neden yas tutuyorum. Beni ilgilendirmez. Bu yaptığı darbe. Instagram'ın kapatılması darbe, hayvan katliamıyla ilgili yasa çıkarılması darbe. Kimse kalkıp da kafasına göre Instagram'ı kapatamaz." diyen kadın vatandaşlara da hakaret etti.

"HEPİNİZ GERİ ZEKALISINIZ"

D.K., "Hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum. Geri zekalısınız. Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz ve Allah'tan da üstün tutup ona taptığınız, sosyal medyanın kapatılmasını, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz birer geri zekalılarsınız. Bunun da kesilmesini hiçbir şekilde istemiyorum." ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.