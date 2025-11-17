Haberler

İzmir'de İnşaat Şantiyesinde Yangın: 12 Konteyner Yandı

Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında 12 konteyner tamamen yanarken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Yangın hızla yayıldı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

'12 KONTEYNER TAMAMEN YANDI'

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışması sürüyor. Yangın sırasında şantiyede bulunan işçilerden Kadir Alan (53), "Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Şantiye alanında çalışırken yükselen dumanları gördük. Alevler bir anda yayıldı. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Koşup geldik ama şantiyedeki 12 konteyner tamamen yandı" dedi. İşçilerden Engin Yaman (52) ise yangının çok hızlı bir şekilde yayıldığını ve 10 dakika içerisinde eşyalarının tümünün yandığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
