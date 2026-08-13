İzmir'de Şantiye Ölümü Davasında 13 Sanığın Tutukluluğu Sürüyor

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin haklarında "görevi kötüye kullanmak" ve "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan şantiye çalışanları ile polislerin bulunduğu tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuklu 9 sanık, müşteki anne Nihal ve baba Ethem Büyükışık ile taraf avukatları hazır bulundu, 4 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmaya çağrılan tanıkların dinlenmesinin ardından, söz verilen tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"Bizim tek dileğimiz var, hakikat ortaya çıksın"

Baba Ethem Büyükışık, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, destek olan herkese teşekkür etti.

Duruşmaya ilişkin bilgiler veren Büyükışık, bugüne kadar dosyaya eklenen tüm Adli Tıp Kurumu raporlarının gerçek dışı olduğunu iddia ederek, raporları hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve soruşturmanın başladığını söyledi.

Oğlunun bedenindeki izlere bakıldığında darbedilerek öldürüldüğünün anlaşılabileceğini savunan Büyükışık, "Bizim tek dileğimiz var, hakikat ortaya çıksın. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Tutuklu yargılanan 26 kişiyi de tanımıyoruz. Oğlumuz da tanımıyordu. Bütün HTS ve baz raporları alındı. Hiçbir şekilde bir irtibat yok. Bu kötülüğü oğlumuza niye yaptılar? Bu kötülüğü yaptıktan sonra bütün delilleri niye kararttılar? Bunlara bu kötülüğü yaptıran motivasyon nedir? Bunu biz de öğrenmek istiyoruz." dedi.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla düzenlenen iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 18 şüpheli 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 7 şüpheli ise daha sonra yakalanıp sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan olay yeri inceleme komiseri şüpheli İ.K'nin de 11 Haziran'da yakalanarak tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 26'ya yükselmişti.

Kaynak: AA