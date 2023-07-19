İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, depoda büyük maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de inşaat malzemeleri deposunda yangın

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaat malzemesi deposunda yangın çıktı. Alevler yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde bulunan yapı malzemeleri deposunda meydana geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Boya malzemelerinin alev alması sonucu büyüyen yangına itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahale etti. Alevler müdahale sonucu güçlükle kontrol altına alınırken, meydana gelen yangında herhangi bir ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Yangın sonucu depoda büyük maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.