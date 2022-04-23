İzmir'de İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Haberler

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İzmir'de İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı

ANKA - Mustafa Akbaş - Güncel
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İzmir Urla'da bir inşaattan demir ve çatı profili çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

URLA, İZMİR (ANKA) - İzmir Urla'da bir inşaattan demir ve çatı profili çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Önceki gün rutin devriye işlemi yapan Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunkaya Mahallesi'ndeki bir inşaatta şüpheli 3 kişi tespit etti. Jandarmanın yaptığı kontrollerde, şüpheliler H.K. K.E ve C.E'nin inşaat alanındaki 50 demir pano, 30 demir direk ve 15 çatı profilini kamyonetlerine yükledikleri belirlendi. Suçüstü yakalanan zanlılar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ANKA / Mustafa Akbaş - Güncel

Jandarma, İnşaat, İzmir, Urla, Güncel, Haberler

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