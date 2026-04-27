İzmir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Dikili ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ufuk T. (38) idaresindeki 35 P 5859 plakalı otomobil ile Muhammer Ö. (50) yönetimindeki 35 H 6573 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 35 H 6573 plakalı otomobildeki Ersin Çelik (44) Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir