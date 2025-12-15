Haberler

İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi öldü

İzmir'in Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 82 yaşındaki Müjgan Burhanoğlu ve Keziban Makas hayatını kaybetti. Her iki kazada da sürücüler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, O.Y'nin kullandığı 35 KDY 15 plakalı otomobil, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Burhanoğlu'na (82) çarptı.

Burhanoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü O.Y. gözaltına alındı.

Çiğli ilçesi Küçük Çiğli Mahallesi 8861 Sokak'ta ise Keziban Makas, yük indirme işleminin ardından manevra yapan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonun altında kaldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Makas'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
