İzmir'de hırsızlık için binaya tırmanan şüpheli ve beraberindeki kişi gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde hırsızlık amacıyla bir apartmana tırmanan şüpheli, bina sakinleri tarafından fark edilince park halindeki otomobilin üzerine atlayarak kaçmaya çalıştı. İki hırsız gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam bir şüpheli hırsızlık amacıyla Dicle Mahallesi 363 Sokak'taki 4 katlı bir apartmana penceredeki demir korkuluklar ve klima motorlarına tutunarak tırmanmaya başladı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde durumu fark eden bina sakinlerinden Onur D, el feneriyle hırsızın yanına gitti, aşağıya inmesi için uyardı.

Panikleyen şüpheli, Onur D'nin bina önünde park halinde bulunan otomobilinin üzerine atladı.

Onur D'nin yakalamaya çalıştığı hırsız daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemede şüphelilerin olay yerinden bir otomobille kaçtığını belirledi.

Ekipler, şüpheliler F.K. (37) ve O.Ç'yi (33) saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
