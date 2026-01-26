İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İZMİR'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu arttı.

Bugün akşamüstünden itibaren kentte fırtınayla birlikte gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Fırtına ve sağanak yağış sebebiyle birçok noktada çatı uçması ve ağaç devrilmeleri yaşandı. Gıda Çarşısı 1203/9 Sokak'ta bir ağaç fırtına sebebiyle içinde iki kişinin bulunduğu 34 CJG 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araç sürücüsü ve yolcu konumundaki vatandaş olaydan yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar meydana geldi.

Haber: Tolga TAHÇI –Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,