İzmir'de göçmen botu battı; 3 ölü

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi kurtarıldı. Kayıp 4 kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı, 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise kurtarıldı. Kayıp 4 kişi için Foça ile Karaburun arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Foça ilçesi açıklarında, saat 05.30 sıralarında, kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botları sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı, 33 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen için ise Foça ile karşı yakasındaki Karaburun ilçeleri arasında havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

