Freni boşalan kamyon, trafoya çarpıp okul bahçesine düştü: 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde freni boşalıp, elektrik trafosuna çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten okul bahçesine düşen kamyonun şoförü ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ferahlı Mahallesinde meydana geldi. Hakan Akbulut (36) yönetimindeki 42 AHA 530 plakalı pirinç unu yüklü kamyon, 3449 Sokak'tan yokuş inerken iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkarak önce elektrik trafosuna çarpan kamyon, ardından Mustafa Kemal İlkokulu'nun duvarını yıkarak 3 metre yükseklikten okulu bahçesine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü Akbulut, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan, vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan trafonun zarar görmesi nedeniyle Ulubatlı Mahallesi'nde elektrik kesildi. Ekiplerce devrilen kamyonun kaldırılması ve mahalleye elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

