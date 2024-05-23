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İzmir'de firari ve aranan şüpheli yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan uygulamada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ve aranan şüpheli yakalandı. Araçtaki kişilerin üzerlerinde kimlik bulunmaması üzerine yapılan incelemede, G.E'nin hapis cezası bulunduğu ve T.U'nun ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. G.E'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile aranan şüpheli yakalandı.

Hıdırlık Mahallesi Necat Hepkon Caddesinde uygulama yapan polis, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki iki kişinin, üzerlerinde kimlik bulunmadığını beyan etmesi üzerine yapılan incelemede, iki kişiden birinin hakkında 22 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E, diğerinin ise çeşitli suçlardan aranan T.U. olduğu belirlendi.

G.E'ye ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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