İzmir'de 2 firari hükümlü saklandıkları depoda yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, biri 10 yıl, diğeri 16 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü, saklandıkları depoda yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün Karabağlar ilçede kayıt dışı bir depoda saklandıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında yakalanan firari sanıklardan Ş.S.'nin (33), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusunda 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıl, U.B.'nin (29) ise 'Hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. Her iki firari işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

