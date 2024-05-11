İzmir'de Filistin Yürüyüşü: Gecenin Karanlığından Seherin Aydınlığına

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca (İSTOK) "Gecenin Karanlığından Seherin Aydınlığına Gazze Anneleri İçin Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Filistin'e destek ve Gazzeli anneler için düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda vatandaş, Basmane Garı önünde bir araya geldi.

Ellerindeki pankart ve afişlerle Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Konak Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrağı taşıyıp, "İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganları attı.

İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur, Konak Meydanı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek ve Anneler Günü'nü kutlayamayan, yaşam hakları ellerinden alınan Filistinli anneler için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de, İsrail tarafından 218 gündür insanlık ve insani değerlerin tüm dünyanın gözleri önünde katledildiğini belirten Temur, şöyle konuştu:

"İzmir'den sesleniyoruz, Gazze'de hastane, ilaç, doktor yok. Gazze'de tıbbi cihazlar kullanılamıyor, enerji yok. Gazze'de ameliyatlar yapılamıyor, malzeme yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresizlikten ölüme mahkum edilmiş durumda. Parçalanan bebek bedenleri yüreklerimizi dağlıyor. Evladının cenazesini, bacağına yazdığı yazıyla bulan babanın acısı ciğerimizi dağlıyor. Tüm ateşkes çağrılarına rağmen savaş suçu işlemeye devam eden İsrail, son günlerde özellikle Refah bölgesindeki saldırılarıyla zulmünü artırmıştır. Temel insan hak ve özgürlükleri, uluslararası hukukun ilkelerini her zaman olduğu gibi hiçe sayarak, insani yardımları engellemek suretiyle bölgedeki insanları göçe zorluyor."

Temur, İsrail rejiminin saldırılarını derhal durdurması için ciddi adımlar atılması, kesin ve ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğini bildirdi.

Bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınmasının şart olduğunu vurgulayan Temur, Gazze'nin her yerine ilaç ve gıda başta olmak üzere tüm insani yardımların acil ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Gazze için dua edildi.

Yürüyüşe, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.