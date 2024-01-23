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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik sabah erken saatlerde operasyon yapıldı. Operasyonda, haklarında güncel yapılanmada faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve tepe yönetim ile irtibatı tespit eden 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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