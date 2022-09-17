Kozmetik fabrikasında yangın! Alevler tüm binayı sardı, 3 işçi hastanelik oldu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken yangın için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. 3 işçi duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, fabrika alanında bulunan bazı patlayıcı maddeler nedeniyle kontrollü söndürme çalışması yapılıyor.

3 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Çıkan yangında işçilerden 3'ü, dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KİMYASAL ÜRÜNLERDEN DOLAYI SÖNDÜRMEK KOLAY DEĞİL"

Fabrikaya gelen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Yangın, işçiler çalışırken çıkmış. Devletin tüm kurumları olay yerinde. 10 yıldır faaliyette olan fabrika, başta parfüm ihracatı yapıyor. Kimyasal ürünlerden dolayı söndürme çalışmaları kolay değil. Fabrika, 20 bin metrekare alanda kurulu. Yangın çıktığı sırada vardiyada 60 personel varmış" dedi.

YAN FABRİKAYA SIÇRADI

Öte yandan, alevlerin kozmetik fabrikasının yakınında bulunan bir baharat fabrikasına sıçradığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.