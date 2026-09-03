Konak'ta Büyük Esrar Operasyonu: 1 Tutuklama
İzmir'in Konak ilçesinde 29 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde 29 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 29 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA