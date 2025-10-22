Haberler

İzmir'de Evde Patlama: 1 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 75 yaşındaki Mustafa Demir yaralandı. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenirken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki tek katlı müstakil evde patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki Mustafa Demir (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin iç kısmı büyük oranda yıkıldı, bina yanındaki iki işletmede hasar oluştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 11.38 civarında patlama ihbarı aldıklarını, kısa sürede itfaiye, sağlık, AFAD ve emniyet ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Evin yanında mermer ile mobilya atölyelerinin yer aldığını, arka tarafında araçlarda kullanılan LPG tankı olduğunu, bu tanklardaki gazın evin mutfak bölümünde kullanıldığının beyan edildiğini anlatan Korkmaz, "Yapılan araştırmalarda içeride gazın sıkıştığı ve patlamanın bundan meydana geldiğini tespit ettik. Fakat şu an araştırmalarımız gerek emniyet gerek itfaiye olarak devam ediyor. Ateş kaynağı nedir, nereden çıkmıştır ilerleyen zamanlarda açıklayacağız." dedi.

Korkmaz, yaralının enkaz altından bilinci açık şekilde çıkartılıp hastaneye sevk edildiğini, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Olayda yaralanan Mustafa Demir'in oğlu Umut Demir de babasının bu evde sürekli kalmadığını, zaman geçirmek için uğradığını söyledi.

Kendilerinin de zaman zaman eve geldiğini anlatan Demir, "Çay koymak için mutfağa gittiğini tahmin ediyoruz. Kendisi ile temasımız olmadı. Burayı bazen depo, ofis olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
