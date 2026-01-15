Haberler

Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanını öldüren şüpheli tutuklandı, mahkemede pişman değilim dedi

Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanını öldüren şüpheli tutuklandı, mahkemede pişman değilim dedi
İzmir'in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği Şube Eş Başkanı Ali Aydın, yürüyüş yaptığı sırada Mahmut Delil Erik tarafından başına taşla vurularak hayatını kaybetti. Erik, olay sonrası tutuklandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ı (69) başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik (30), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'BEN SEÇİLMİŞ KİŞİYİM'

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Erik, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucunun etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erik'in çıkarıldığı mahkemede pişman olmadığını, 'Ben seçilmiş kişiyim, kafirleri öldüreceğim' diye bağırdığı öğrenildi. Erik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
