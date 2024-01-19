Üye Girişi
Haberler

İzmir'de eski eşi tabancayla yaralayan sanığın akıl sağlığı raporu istendi

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'de eski eşi tabancayla yaralayan sanığın akıl sağlığı raporu mahkemeye gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verildi. Sanık hakkında 'boşandığı eşe karşı kasten yaralama' suçundan 12,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İZMİR'de eski eşi Aysel Aydemir'i (37) tabancayla yaralayan Ferhat B.'nin (41) 12,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, mahkeme heyeti, sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, geçen 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat B., pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra rastgele ateş etti. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat B.'nin tüfeği tutukluluk yaptı. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ferhat B., Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat B. tutuklanırken, Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat B. hakkında 'boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Dava, geçen yıl ağustos ayında görülmeye başladı.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, mahkemeden görevsizlik talep edip davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi. Talep uygun bulunup, dosya 2. Asliye Cezadan 3.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın 3'üncü duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Ferhat Bingöl, sanık avukatı Mustafa Tekin; mağdur Aysel Aydemir, vekilleri Avukat Deniz Gülmez ve Avukat Canan Uzal Kayapınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temsilcisi Avukat Egemen Akın katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık ise, duruşmada susma hakkını kullandı.

Duruşmada söz verilen sanık Ferhat B.'nin avukatı, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını, eyleminin yaralama suçunu oluşturduğunu belirtip, tutukluluğunun medya baskısıyla sürdüğünü söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını bu gerekçeyle beraatını istedi. Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kontrol edilen sanık hakkındaki sağlık raporunun mahkemeye gönderilmesi ve davayla ilgili bir tanığın dinlenmesi için yazı yazılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manisa Mahkeme Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 1. Bölüm tek parça HD izle 19 Ocak Cuma! Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? 20 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 19 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 19 Ocak Ateş Kuşları 39. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title