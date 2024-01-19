İzmir'de eski eşi tabancayla yaralayan sanığın akıl sağlığı raporu istendi

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, geçen 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat B., pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra rastgele ateş etti. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat B.'nin tüfeği tutukluluk yaptı. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ferhat B., Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat B. tutuklanırken, Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat B. hakkında 'boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Dava, geçen yıl ağustos ayında görülmeye başladı.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, mahkemeden görevsizlik talep edip davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi. Talep uygun bulunup, dosya 2. Asliye Cezadan 3.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın 3'üncü duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Ferhat Bingöl, sanık avukatı Mustafa Tekin; mağdur Aysel Aydemir, vekilleri Avukat Deniz Gülmez ve Avukat Canan Uzal Kayapınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temsilcisi Avukat Egemen Akın katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık ise, duruşmada susma hakkını kullandı.

Duruşmada söz verilen sanık Ferhat B.'nin avukatı, müvekkilinin öldürme kastının olmadığını, eyleminin yaralama suçunu oluşturduğunu belirtip, tutukluluğunun medya baskısıyla sürdüğünü söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını bu gerekçeyle beraatını istedi. Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kontrol edilen sanık hakkındaki sağlık raporunun mahkemeye gönderilmesi ve davayla ilgili bir tanığın dinlenmesi için yazı yazılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı ertelendi.