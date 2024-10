İzmir'de Epidural Anestezi ile Ağrısız Doğum Dönemi Başladı

İZMİR'de, doğum sürecinin daha konforlu hale getirilmesi amacıyla ağrı hissini ortadan kaldırmak için kullanılan 'epidural anestezi' ile normal doğum uygulamasına başlandı. Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç Dr. Yaşam Kemal Akpak, epidural anestezinin İzmir'deki kamu hastanelerinde ilk kez uygulandığını belirterek, Normal doğum, öncelik ve kıymet verdiğimiz bir süreç. Şimdi bu anestezi ile birlikte, hastaların daha ağrısız ve konforlu doğum yapmasını sağlar hale geldik dedi.

İzmir Şehir Hastanesi'nde, anne adaylarının normal doğuma teşvik edilmesi ve doğum sürecinin daha konforlu hale getirilmesi amacıyla epidural anestezi ile normal doğum uygulamasına başlandı. Yeni uygulama, doğum sırasında anne adaylarının ağrılarını hafifletirken, doğumun doğal seyrinde ilerlemesine olanak sağlıyor. Özellikle normal doğum yapmak isteyen ancak doğum ağrıları konusunda endişeleri olan anne adayları için önemli bir alternatif olan epidural anestezi ile doğum hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor.

'HASTANIN KONFORUNU ARTTIRIYOR'

Doğum Kliniği Şefi Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak, İzmir Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum Kliniğinde, epiduralle doğumu ilk defa yapıyoruz. Normal doğum, öncelik ve kıymet verdiğimiz bir süreç. Şimdi bu anestezi ile birlikte, hastaların daha ağrısız ve konforlu doğum yapmasını sağlar hale geldik. Zaten hastanemizin kliniğinde normal doğum süreci çok desteklenen bir süreç. Dolayısıyla, böyle bir hizmeti de sunmamız hastalarımızı motive edip rahatlatıyor. Normal doğumda ister istemez bir ağrılı süreç var. Tabii bu ağrı sürecinin yararlı olduğu bir kısım da var ama yaptığımız bu işlemle, ağrı süreci daha tolere edilebilir, kabul edilebilir oluyor. Doğuma kötü etkisi yok. Hastanın konforunu arttırıyor. Anestezi uzmanlarımızla birlikte hastayı seçtikten sonra işlemi uyguluyoruz dedi. Doç. Dr. Akpak, İzmir'de, ilk kez uygulanıyor kamu hastanelerinde. Bu çok büyük bir artı. Bizim hastanemiz ve kamu hastaneleri adına. Hem normal doğumu desteklemek, hastalarımıza kolay konforlu bir doğum yaşatabilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum diye konuştu.

'ÖNCESİNDE ÇOK ŞİDDETLİ SANCILARIM, KASILMALARIM VARDI'

Uygulamadan faydalanan ev kadını Dicle Arslan Can (24), Ağrılarımı hissetmiyorum. Daha iyiyim. Öncesinde çok şiddetli sancılarım, kasılmalarım vardı. Şimdi daha iyi hissediyorum. Şehir hastanesinde böyle bir uygulamanın olması çok güzel. Özellerde vardı ancak maliyetli olduğu için herkes ödeyemeyebiliyordu. Buranın böyle bir şeyi sunması gayet iyi dedi. İzmir Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Doç. Dr. Yaşam Kemal Akpak, İzmir Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Doğumhane Sorumlusu Op. Dr. Sibel Bakiye Civaş, Doç. Dr. Emrah Töz, Asistan Dr. Burcu Ceren Özdoğan, Asistan Dr. Ece Türkbaşarır ve Asistan Dr. Ece Çalık oluşan ekip, sonrasında doğuma girdi. Dicle Arslan Can ve Aziz Can çiftinin 'Eymen' ismini verdiği 50 santimetre boyunda 3 kilo 150 gram ağırlığında bir erkek evladı dünyaya geldi. Çift, operasyon sonrası mutluluk pozları verdi.

