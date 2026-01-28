Haberler

İzmir'de kadın ortağını darbedip yaralayan sanığa indirimli 2,5 yıl hapis ve tahliye

İzmir'de kadın ortağını darbedip yaralayan sanığa indirimli 2,5 yıl hapis ve tahliye
Güncelleme:
İzmir'in Çiğli ilçesinde iş ortağı kadına şiddet uygulayan Erdal E., 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Olayda kadının vücudunda kırıklar oluştu.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde iş ortağı Songül Çolak'ı (43) darbedip, kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralayan sanık Erdal E. (58), indirimli 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınan Erdal E. tahliye edildi. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, geçen yıl 15 Ekim'de Çiğli'deki bir emlakçıda meydana geldi. Birlikte emlakçılık yapan Songül Çolak ile Erdal E. arasında ofiste 'çiçek' yüzünden tartışma çıktı. Çolak, çiçeğin saksısındaki toprağı ofisin önündeki çöp kutusuna boşalttığı sırada Erdal E. tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan Çolak, Erdal E.'den şikayetçi oldu. Vücudunda kırık olan Çolak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Erdal E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Çolak'ın elinde çiçekle ofis dışına çıkıp saksıdaki toprağı döktüğü, arkasından gelen Erdal E'nin kendisini ittiği görüntülerde yer aldı.

'TAHLİYE EDİLDİ'

Başlatılan soruşturmanın ardından Erdal E. hakkında 'Kadına karşı tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Karşıyaka 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada 15 Ocak'ta karar çıktı. Erdal E., 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayda Çolak'ta 4'üncü derecede kırık meydana gelmesi sebebiyle verilen ceza 3 yıla çıkarıldı. Bu ceza da sanığın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle indirim yapılarak 2,5 yıla indirdi. Erdal E. cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi. Erdal E, 'Kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
