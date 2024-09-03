İzmir'de eğlence mekanında gasp olayı: 3 tutuklama

İZMİR'in Buca ilçesinde S.K. isimli kadın (23) ve D.A. (23), eğlence mekanında tanışıp, evine davet ettikleri U.E.'nin 95 bin 500 TL'sini tabanca zoruyla gasbetti; ardından eve gelen market sahibi O.S. (32) ise U.E.'nin kartından yanında getirdiği POS cihazıyla bir miktar para çekti. Şikayet sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos'ta meydana geldi. S.K. isimli kadın ve D.A., eğlence mekanında tanıştıkları U.E.'yi evlerine davet etti. Eve gelen U.E., S.K. ve D.A. ile bir süre sohbet ettikten sonra tabancayla tehdit edilerek, banka hesabından toplam 95 bin 500 TL'yi hesabına havale ettirdi. Ayrıca market sahibi O.S. de yanındaki POS cihazıyla eve gelip, U.E.'nin kartından bir miktar para çekti. Olayın ardından U.E. polise 3 kişi hakkında şikayetçi oldu. U.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro ve İstihbarat Şube Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.