İzmir'de Dünya Barış Günü'nde Filistin'e Destek Yürüyüşü

İzmir'de, 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

Konak Meydanı'ndaki Hasan Tahsin Anıtı önünde toplanan birlik üyeleri farklı kültürleri simgeleyen maske ve pelerin takarak şiir okudu.

Burada konuşma yapan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği (UASB) Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, dünya barış gününü Filistin'e armağan ettiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler'in sadece sembolik olarak yerinde durduğunu savunan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler kendi aldıkları kararı uygulayamıyorsa lütfen kapansın. Birleşmiş Milletler eğer savaşa ara veremiyorsa sona erdiremiyorsa veya İsrail hakkında alınmış kararları uygulayamıyorsa bulunmasının hiçbir anlamı yok. Kapansın Birleşmiş Milletler. Barışı savunan insanlar olarak sesimizi yeryüzünün her yerinde duyuracağız. 'Bağımsızlık savaşı yoksa yapılacak olan savaşlar bir katliamdır' diyen atanın çocuklarıyız. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun Birleşmiş Milletler. Yaşasın Filistin halkının direnişi, yaşasın Filistin halkının bağımsızlığı."

Katılımcılar, ellerinde fenerlerle marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüş boyunca "asla tek başına savaşmayacaksın, diren Filistin" yazılı pankart taşındı, erbane, shaker ve darbuka gibi enstrümanlarla ritim tutuldu.

Bazı katılımcıların elinde de çeşitli dillerde "barış" yazılı flama taşıdığı görüldü.