İzmir'de doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk, AFAD ekiplerince bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde doğa yürüyüşünde yolunu kaybeden 15 yaşındaki 2 çocuk, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Torbalı ilçesinden doğa yürüyüşü yapmak için evlerinden ayrılan 15 yaşındaki Aras A. ile Ertuğrul Yusuf T. dağlık alanda kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çocuklar, kaybolduklarını ve yanlarındaki suyun azaldığını söyleyerek yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında çocukları Selçuk Keçi Kalesi ile Torbalı Alaman Dağı arasında buldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, ekipler tarafından ailelerine teslim edildi.