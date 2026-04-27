İzmir'de doğa yürüyüşünde kaybolan 2 çocuk, AFAD ekiplerince bulundu

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde doğa yürüyüşünde yolunu kaybeden 15 yaşındaki 2 çocuk, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Torbalı ilçesinden doğa yürüyüşü yapmak için evlerinden ayrılan 15 yaşındaki Aras A. ile Ertuğrul Yusuf T. dağlık alanda kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çocuklar, kaybolduklarını ve yanlarındaki suyun azaldığını söyleyerek yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve Jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında çocukları Selçuk Keçi Kalesi ile Torbalı Alaman Dağı arasında buldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, ekipler tarafından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Haberler.com
500

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı

Derbiyi takip ederken kendini hastanede buldu
Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum: Antrenmanlarda bile...
Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Kerem Aktürkoğlu: Penaltıyı atsak...
Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim

Domenico Tedesco günah çıkardı