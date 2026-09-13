İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü muhtar hayatını kaybetti
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü muhtar yaşamını yitirdi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü muhtar yaşamını yitirdi.
Gürkan Ay'ın (48) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam Bağyurdu Yeni Mahalle yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ay, ambulansla kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bağyurdu Yeni Mahalle Muhtarı olduğu öğrenilen Ay'ın, motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
Kaynak: AA