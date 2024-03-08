İzmir Konak'ta Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde deprem tatbikatı yapıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde deprem tatbikatı yapıldı.

Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu'nun da katıldığı tatbikatta öğrenci ve öğretmenler, "çök kapan tutun" uygulaması yaptı.

Tahliye alarmının ardından yaklaşık 470 öğrenci okul bahçesinde toplandı.

Afad ekipleri de, tatbikat senaryosu gereği enkazdan kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.