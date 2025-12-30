İzmir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 40 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteğiyle DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayın ile döner bıçağı, hançer, tel sargılı sopa, 4 kesici alet, 10 bıçak, 2 balta, 3 orak, 6 fırlatma bıçağı, 3 kılıç ve 187 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik de çalışma yürüttü.

22-28 Aralık'taki çalışmalarda yabancu uyruklu 29 şüpheli yakalandı.