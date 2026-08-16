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İzmir'de kavga: Bir kişi hayatını kaybetti, 1 tutuklama

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 1 şüpheli tutuklandı.

Karabağlar Mahallesi 5759 Sokak'ta dün akşam kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Yaşar Can Güler'in (27) darp sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı ve 35 CZA 882 plakalı otomobille bölgeden uzaklaştığı belirlenen F.K. (26) ise polis ekiplerince Yeşillik Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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