İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları: Türk Bayrağı Dokundu
Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla İzmir'de düzenlenen törende, Vali Süleyman Elban Türk bayrağının ilk ilmeğini attı. Tören, halk oyunları gösterisi ile başladı ve birçok vatandaş katıldı.
İzmir'de Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayrağı dokundu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki Türk Bayrağı Dokuma-İlk İlmek Atılması Töreni, Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlendi.
Halk oyunları gösterisinin ardından İzmir Valisi Süleyman Elban meydanda kurulan tezgahın başına geçerek dokuma Türk bayrağı için ilk ilmeği attı.
Törene Vali Yardımcısı Erkan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel