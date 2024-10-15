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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başlıyor

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başlıyor
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini 17 Ekim'de Konak Meydanı'nda başlatacaklarını duyurdu. Kentte çeşitli etkinlikler, konserler ve gösterilerle 29 Ekim'e kadar sürecek bir kutlama programı hazırlandığı belirtildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmirlileri 17 Ekim'de Konak Meydanı'nda başlayacak Cumhuriyet Bayramı kutlama programlarına davet etti.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümünün, 17 Ekim'den itibaren çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

İzmir Valiliği koordinesinde, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek kutlama törenine kadar Konak Atatürk Meydanı'nda mehteran gösterisi, Türk Bayrağı dokuma etkinliği, konserler, sergiler, zeybek başta olmak üzere farklı yörelerden halk oyunları, dans gösterileri, spor etkinlikleri ve ritim gösterileri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Süleyman Elban kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla Cumhuriyet Bayramı'na yakışan bir program hazırladıklarını belirterek, tüm İzmirlileri etkinliklere katılmaya davet etti.

Elban, cumhuriyetin birbirinden anlamlı değerlerini, güzelliklerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla titizlikle, kapsamlı bir program hazırladıklarını kaydederek, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Bayramı coşkusunu zirvede yaşayacağımız 29 Ekim'e kadar, Konak Atatürk Meydanı'nda, başta kamu kurumlarımız olmak üzere, Milli Eğitime bağlı okullarımız, üniversitelerimiz, Hava Kuvvetlerimiz ve Güney Deniz Saha Komutanlığımız bandolarının yanı sıra, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da İzmirlilere çok beğeneceklerini düşündüğümüz bir dizi etkinlik sunacak."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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