İzmir'de Çöp Krizi: AK Parti'den Tepkiler ve Çözüm Önerileri

İZMİR'in bazı ilçelerinde, çöplerin düzenli olarak toplanmamasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Danıştay'ın kapatma kararı verdiği Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31 Ekim'e kadar geçici ve kontrollü izin verildiğini söyledi.

Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasının ardından toplanan çöpler geçici olarak Tire ilçesine taşınmaya başlandı. Çöplerin taşındığı mesafenin uzaması nedeniyle özellikle Konak, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde konteynerlerin etrafında çöp yığınları oluştu. Sıcak havada kokan çöpler, bölge halkının da tepkisine neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, oluşan yığılmayı düzenlemeye çalıştıklarını açıkladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kentte yaşanan süreçle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Danıştay'ın kapatma kararı verdiği Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin 31 Ekim 2025'e kadar geçici ve kontrollü izin verildiği belirtildi. İnan, açıklamasında kentteki çöp dağlarının sorumlusunun CHP'li Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyleyerek, "Danıştay'ın 'Derhal kapatın' dediği Harmandalı vahşi depolama alanına hala umut bağlanmasını, 'Çaresiz, vizyonsuz ve beceriksiz bir yönetim anlayışı' olarak değerlendiriyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı halk sağlığını korumak için tüm imkanlarını seferber etti. Krizin büyümemesi için yalnızca geçici ve kontrollü bir izin verildi. Bu izin 31 Ekim 2025'e kadar geçerli, günlük 2 bin 477 ton sınırı bulunup ve tüm teknik, idari ve cezai sorumluluğun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu hatırlatalım" ifadeleri kullandı.

'SÖZ KONUSU İZMİRLİLER OLUNCA KOLLARI SIVADIK'

"Bugün İzmir'de çöpler toplanmıyor, İzmirliler çile çekiyorsa bunun sebebi açıktır; beceriksizlik, vizyonsuzluk ve CHP zihniyetidir" diyen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sokaklarda oluşan çöp dağları, kötü koku ve hastalık riski CHP'li yerel yönetimin İzmir'e bıraktığı miras. Milletvekilleri olarak krizi çözmek için sorumluluk aldık. Harmandalı gibi vahşi depolama alanında çözüm aramak büyük bir şanssızlık olsa da söz konusu İzmirliler olunca kolları sıvadık. İzmir'in gerçek çözüm yolu, Yamanlar'da acilen yeni çöp tesisine başlanması, mevcut tesislerde kapasite artışı yapılması, entegre atık yönetim planının hayata geçirilmesi, geri dönüşüm, enerjiye dönüştürme ve çevreci bertaraf sistemlerinin kurulması şeklinde sıralanabilir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de konuşan İnan, "İzmir'i çöp dağlarına, sineğe, kötü kokuya mahkum eden sizsiniz Sayın Özel. Koltuk kavgalarını, rantçıları, bantçıları bırakın; önce İzmir'in çöplerini toplayın. Yolsuzlukları aklamaya uğraştığınız kadar, İzmir'in adeta bir çevre terörüne dönüşen çöp dağlarıyla ilgilenseydiniz, bu memlekete belki bir faydanız olurdu" diye konuştu.