İzmir'de Çobana Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki adama otomobil çarptı. Meydana gelen kazada çobanlık yaptığı öğrenilen adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çatal Zetinova yolu arasında meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinova Çatal arasında seyir halinde olan Semih A. yönetimindeki 35 KIY 28 plakalı otomobil, yol kenarında çobanlık yapan 65 yaşındaki Ali A.'ya çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde 65 yaşındaki adamının hayatını kaybettiği belirledi. Çoban olduğu öğrenilen tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Semih A.'yı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR