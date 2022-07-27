İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Güncel AA / Efsun Erbalaban Yılmaz Orhanlı Mahallesi Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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