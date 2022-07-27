İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler

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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Orhanlı Mahallesi Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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