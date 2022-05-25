İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 9 Kişi Yakalandı - Haberler

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İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 9 Kişi Yakalandı

ANKA - Abdullah Çelebi - Güncel
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İzmir'de haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki 9 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki 9 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan suçluları yakalamak için Bayındır, Torbalı, Foça, Selçuk ve Menderes ilçelerinde 18-14 Mayıs arasında operasyon düzenledi. "Dolandırıcılık", "Yaralama", "Uyuşturucu madde ticareti", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermiyeri satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Göçmen kaçakçılığı yapma" gibi suçlardan haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E., M.A., V.Ö., H.G., M.A.,E.G., M.T.,A.E. ve Y.B., yakalandı. Yakalanan kişiler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKA / Abdullah Çelebi - Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Torbalı, İzmir, Güncel, Haberler

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