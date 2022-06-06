İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Haberler

İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yaptığı öne sürülen kişi yakalandı İzmir'in Torbalı ilçesinde cami hoparlöründen müzik yayını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Torbalı ilçesinde cami hoparlöründen müzik yayını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mayıs'ta Ayrancılar Mahallesi'ndeki caminin hoparlörlerinden 50 saniye süren korsan müzik yayını yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.G'yi gözaltına aldı. F.G'nin bilgi teknolojileri üzerine faaliyet gösterdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Hisarcık Torbalı İzmir Güncel Haberler

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