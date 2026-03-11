Haberler

İzmir'de 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi


İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 346,5 kilo skunk ve 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 kişinin yakalandığını ve 1 ton 346,5 kilo skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 1 ton 346,5 kilo skunk ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

