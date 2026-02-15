Haberler

İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir butik otelde çıkan yangında, dumandan etkilenen Emine Ayten hayatını kaybetti, eşi Mehmet Ayten hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki otele dün giriş yapan Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) kaldığı odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilendiği değerlendirilen Emine Ayten Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine, Mehmet Ayten ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Emine Ayten, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayten'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 otel çalışanı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Ayten'in Manisa'da görevli polis memuru olduğu, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Seferihisar'a geldikleri belirtildi.

"Adli ve idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir"

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada yangının saat 06.10 sıralarında meydana geldiği aktarıldı.

İhbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği ve yangını kısa sürede kontrol altına aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde otelde konaklamakta olan ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı tespit edilen Mehmet Ayten ile eşi Emine Ayten'in dumandan etkilendiği belirlenmiştir. Emine Ayten tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Ayten'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavisi devam etmektedir. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılmış olup, adli ve idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir."

500

