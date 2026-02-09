Haberler

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de Buca Belediyesinde rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında iki şüphelinin daha arandığı bildirildi.

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biri yurt dışında bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.

