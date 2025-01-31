5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya hakimden uyarı: Düzgün babalık yap

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan Şiyar Alparslan'ın ilk duruşmada tahliye edilmesine edilen itiraz kabul edildi. Alparslan tutuklu olarak yargılanmaya devam edecekken duruşmaya hakimin uyarısı damga vurdu. Hakim Alparslan'ı, çocuklarına düzgün babalık yapması ve eşiyle aralarındaki problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyardı.

İzmir'de geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alparslan (26) 2 çocuğunu eşi Şiyar Alparslan'a (32) bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alparslan'ın 18 Kasım 2024'te eşini görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp, tehdit ettiği anlar infial yarattı. Çocuklar annelerine teslim edilip Şiyar Alparslan tutuklanırken davaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

"ÇOCUKLARINDAN HANGİSİNİN ÖLMESİNİ İSTERSİN?"

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede; Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna vurgu yapıldı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, "Acil aç" yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, "Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?" dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı. Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, "İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?" diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.

6.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Alpaslan hakkında, "Kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 6.5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 29 Ocak'ta hakim karşısına çıkan sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu ve öfkesine yenik düştüğünü söyledi. Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, Şiyar Alpaslan'ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup, tahliyesi yönünde görüş sundu.

HAKİM UYARDI: ÇOCUKLARINA DÜZGÜN BABALIK YAP

Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Sanığın tahliyesine karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Kararı okuduktan sonra hakim, sanığa çocuklarına düzgün babalık yapması ve eşiyle aralarındaki problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Ağır ceza mahkemesine yapılan itiraz kabul edilirken, savcılıktan yapılan açıklamada, "Sanık başkaca suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle 29.01.2025 tarihindeki duruşmada tahliyesine ilişkin karar verilmiş olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına ilişkin olarak ağır ceza mahkemesi nezdinde yapılan itirazın kabulü üzerine sanık cezaevinden tahliye edilmeden tutukluluk halinin devamı sağlanarak çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle yargılanmasına tutuklu olarak devam edilecek" ifadelerine yer verildi. devamı sağlanarak çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle yargılanmasına tutuklu olarak devam edilecek" İfadelerine yer verildi.

Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya hakimden uyarı: Düzgün babalık yap
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
img

Bakan Şimşek kiraları düşürecek formülü anlattı
img

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Hakim Doğru söylemiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDağıstan:

Çocuklarını boğazına bıçak dayayan babaya nasihata bak ! İyi babalık yap ? Olur ,yaparım demiştir...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.