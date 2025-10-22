Haberler

İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde
Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 2 katlı bina yıkıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 katlı bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MERMER İŞLETMESİNDE HASAR OLUŞTU

Patlama sonucu ağır yaralanan 2 kişi ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

inşallah kimseye zarar gelmemiştir

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaciz kul:

inşaALLAH

yanıt1
yanıt0
