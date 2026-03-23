İzmir'de tartışmada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emre Duman (31) ve arkadaşı Çağatay T. ile bir grup arasında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Bu esnada Duman'ı bıçakla yaralayan şüpheli arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Duman'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.