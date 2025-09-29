Haberler

Sokakta defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti

Sokakta defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sokakta defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti
Haber Videosu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 33 yaşındaki Selim Yağız boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında yaşanan kavgada boyun ve karın bölgesinden çok sayıda bıçak darbesi alan Selim Yağız (33), hayatını kaybetti. Yaşanan bıçaklı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLANDI

Olay, saat 22.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3771/6 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.S.'nin (24) bıçaklı saldırısı sırasında Selim Yağız, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, Yağız'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri Yağız'ın öldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını yitiren Yağız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ayrıca, bölgedeki güvenlik kameraları da polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Cinayet şüphelisi B.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, olayı görüntüleyen bir güvenlik kamerasının olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun tartıştığı bu sırada siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.'nin, elindeki bıçakla art arda hamle yaptığı saniye saniye görüntülendi. Yapılan araştırmada, B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, yaşamını yitiren Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu'ndan atama bekleyenlere müjde! 18 bin yeni personel alınacak

Atama bekleyen binlerce kişiye müjde geldi! Alımlar başlıyor
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.